أيمن الشريعي: إنبي له الفضل على كهربا.. واللاعب له في النادي أكتر مني

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن النادي كان له دور كبير في صناعة اسم محمود عبد المنعم “كهربا” داخل الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن إنبي كان محطة الانطلاقة الحقيقية للاعب قبل أن يحقق شهرته وينتقل للأندية الكبرى.

وأوضح الشريعي خلال تصريحات تلفزيونية أن كهربا خرج من قطاع الناشئين بنادي إنبي، وتم تصعيده للفريق الأول في وقت مبكر، وهو ما ساهم في ظهوره بشكل قوي داخل الدوري المصري، لافتًا إلى أن النادي تعامل معه منذ البداية كأحد أبرز المواهب التي تستحق الدعم والرعاية حتى يصل لمستوى أعلى.

وأضاف رئيس إنبي أن كهربا بعد رحلته الكروية وتحقيقه نجاحات كبيرة في مسيرته، من الطبيعي أن يعود للنادي الذي كان السبب في ظهوره للجمهور، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل حقًا أدبيًا ومعنويًا لإنبي قبل أن يكون قرارًا فنيًا أو إداريًا.



حديث مباشر مع اللاعب

وكشف الشريعي أنه تحدث مع كهربا اليوم بشكل مباشر، وأكد له خلال الحوار أن إنبي يعتبره واحدًا من أبنائه، وأنه يملك مكانة خاصة داخل النادي، بل وأوضح له عبارة قوية تعكس العلاقة بين الطرفين، حيث قال له: “أنت لك في النادي أكتر مني”.

رسالة تقدير للنادي واللاعب

وشدد أيمن الشريعي على أن إنبي لا ينسى أبناءه الذين تألقوا وحققوا نجاحات، مؤكدًا أن النادي دائمًا يرحب بعودة لاعبيه السابقين، خاصة من كان لهم تأثير واضح داخل الفريق، وعلى رأسهم كهربا الذي بدأ من هنا وحقق انطلاقة كبيرة.