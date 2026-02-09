قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
أخبار البلد

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الصومال

أ ش أ

تناولت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تجديد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقبال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في (القاهرة) أمس، موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الرئيس السيسي أكد رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية وتحذيره من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله - في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي - : "نجدد تأكيد موقف مصر الثابت، الداعم لوحدة الصومال الشقيق وسلامة أرضيه ورفضنا القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.. وسابقة خطيرة، تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره".

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الرئيس السيسي، ونظيره الصومالي، شددا على أن مسئولية البحر الأحمر وخليج عدن تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة لهما.. لافتة إلى أن الجانبين تناولا الدور الخاص المنوط ببلديهما في هذا السياق على ضوء موقعهما الفريد على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر، واتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الإفريقي تعزيزا للأمن والاستقرار والازدهار.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن السفير المصري لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، تأكيده خلال لقاء مع رئيس تحريرها، ناصر العتيبي، أن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الخليجي والعربي، وتعزيز الحوار السياسي، كخيار أساسي لتجاوز الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مرحلة تتسم بحساسية عالية ومتغيرات دولية متسارعة.

وأكد السفير أبوالوفا أن العلاقات المصرية - الكويتية هي علاقات تاريخية ذات أبعاد حضارية وإنسانية وشعبية وثقافية، وأثبتت دائما قوتها وعمقها، وتعد نموذجا للعلاقات العربية – العربية، مشيرا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والخامسة عالميا بين أكبر المستثمرين في السوق المصري.

ولفت السفير المصري إلى وجود نحو 1500 شركة كويتية تعمل بمصر في مجالات متنوعة.. وذكر أن حجم التجارة البينية بين مصر والكويت بلغ في آخر إحصاء نحو مليار و310 ملايين دولار.

الصحف الكويتية الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وأمنه

