وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٨ فبراير، بمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في مصر.

حضر اللقاء كل من الدكتور احمد الدلال، رئيس الجامعة الامريكية و مارك ترنيج رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتورة هالة السعيد مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية السابقة.

ألقى وزير الخارجية كلمة خلال اللقاء أثنى فيها على دور الجامعة في دعم مسارات التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري، مشيدًا بإسهاماتها في إعداد كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في المجتمع المصري. كما أكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة المصرية.



كما تناول وزير الخارجية العلاقات المصرية - الأمريكية، حيث أشاد بعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



كما استعرض الوزير محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي تقوم عليها، مشيراً إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي، مؤكداً التزام الدولة بمبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الإطار الحاكم لتحركات السياسة الخارجية المصرية، والذي أسهم في ترسيخ مكانة مصر كركيزة محورية للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وتناول الوزير عبد العاطي كذلك موقف مصر من أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالأمن المائي المصري، مؤكداً أن التحركات المصرية تستهدف دعم الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعوب المنطقة.



كما شهد اللقاء حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأمناء، استمع خلاله إلى آرائهم وتساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على مواصلة فتح قنوات الحوار مع الجامعات والمراكز الفكرية المصرية والدولية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالدور الإقليمي والدولي لمصر.