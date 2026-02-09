5 شروط.. استخراج رخصة قيادة موتوسيكل أول مرة

يبحث الشباب عن طريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية ( موتوسيكل) ، بعد تسهيلات وزارة الداخلية التي تتيح سهولة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة مع توافر بعض الشروط والمعايير حتى تستطيع استخراج الرخصة.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أول مرة

لترخيص دراجة نارية لأول مرة في مصر، يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا، وحصولك على مؤهل دراسي، وتقديم شهادتين طبيتين (نظر وباطنة)، و4 صور شخصية، وبطاقة رقم قومي سارية. التوجه لوحدة المرور التابعة لمحل إقامتك، شراء نموذج 256، اجتياز الاختبار العملي والنظري، وسداد رسوم تقدر بـ 1160 جنيهًا تقريبًا.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية



- لا يقل عمر طالب استخراج الرخصة عن 18 سنة.



- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.



- يجب اجتياز الاختبار الفني للقيادة وفي قواعد المرور وآدابه.



- يجب ألا يكون طالب استخراج الرخصة عليه أية أحكام جنائية أو سبق اتهامه فى قضايا.



- اجتياز اختبار الإشارات، وكذلك الاختبار العملي في المرور.

هل يمكن استخراج رخصة دراجة نارية 16 سنة؟

لا، فقد اشترطت وزارة الداخلية عند استخراج رخصة قيادة دراجة نارية او استخراج رخصة موتوسيكل ، ألا يقل عمر الشخص عن ١٨ عام وتنطبق عليه شروط استخراج رخصة القيادة.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

بطاقة رقم قومي أو جواز سفر شهادتي الباطنة والنظر وفصيلة الدم شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية

شراء نموذج 265 من المرور.

سعر ترخيص الموتوسيكل

الكشف الطبي 285 جنيها مصريا، الملف 30 جنيها، نموذج لأول مرة رخصة 160 جنيها، حافظة البيانات 185 جنيها، مع 150 جنيها كضريبة، رسوم استخراج رخصة 350 جنيها، نموذج مرور 256 بسعر 6.5 جنيه، نموذج اختبار شهري 10 جنيهات، لتصبح إجمالي تكلفة رسوم استخراج رخصة الدراجة النارية، هي 1160 جنيها مصريا.

طريقة استخراج رخصة دراجة نارية أول مرة

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سداد الرسوم المقررة لاستخراج قيادة دراجة نارية.

3. ملء البيانات المطلوبة.

4. التوجه إلى مكان التصوير لتسجيل البيانات.

5. تسليم حافظة البيانات إلى الموظف المختص لاستكمال الإجراءات.

مدة استخراج رخصة دراجة نارية

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة الدراجة النارية أكثر من 3 ساعات داخل إدارة المرور، بدءا من اجتياز الاختبارات ودفع الرسوم، وصولا إلى استلام الرخصة.