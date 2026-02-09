قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
فن وثقافة

لمناقشة استخدام الأطفال للتكنولوجيا.. أحمد زاهر يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات بالنواب

أحمد إبراهيم

شارك الفنان أحمد زاهر في اجتماع لجنة الاتصالات لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في الفترة الأخيرة، للحفاظ على الأطفال من مخاطر تلك الألعاب والتطبيقات.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر، بعد تسليط الضوء على خطورة تلك اللعبة، من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد، الذي قدمه الفنان أحمد زاهر في الأيام الماضية.

قرار من أحمد زاهر ضد ابنته 

وقد قال الفنان أحمد زاهر، إن ابنته كانت تلعب "روبلكس" مثل باقي الأطفال، وكنا مغيبين منعرفش حاجة عن خطورتها.

وأضاف أحمد زاهر، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز": كانت بتلعبها وبعد ما شرحلتها خطورتها وشاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مسحتها على طول وفهمتها ايه الأخطاء والأضرار اللي ممكن تحصل.

حظر لعبة روبلوكس في مصر

وأثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت منشورات في مجموعات فيسبوك وتليجرام مخصصة للألعاب، يعرض فيها لاعبون مصريون بيع حسابات روبلوكس، مرفقة بصور توضح مستوى الحساب، العناصر النادرة، العملات الافتراضية، وأحيانا تاريخ الإنفاق داخل اللعبة.

مسلسل لعبة وقلبت بجد

