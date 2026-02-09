لمناقشة استخدام الأطفال للتكنولوجيا.. أحمد زاهر يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات بالنواب

شارك الفنان أحمد زاهر في اجتماع لجنة الاتصالات لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في الفترة الأخيرة، للحفاظ على الأطفال من مخاطر تلك الألعاب والتطبيقات.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر، بعد تسليط الضوء على خطورة تلك اللعبة، من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد، الذي قدمه الفنان أحمد زاهر في الأيام الماضية.

قرار من أحمد زاهر ضد ابنته

وقد قال الفنان أحمد زاهر، إن ابنته كانت تلعب "روبلكس" مثل باقي الأطفال، وكنا مغيبين منعرفش حاجة عن خطورتها.

وأضاف أحمد زاهر، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز": كانت بتلعبها وبعد ما شرحلتها خطورتها وشاركت في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مسحتها على طول وفهمتها ايه الأخطاء والأضرار اللي ممكن تحصل.

حظر لعبة روبلوكس في مصر

وأثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت منشورات في مجموعات فيسبوك وتليجرام مخصصة للألعاب، يعرض فيها لاعبون مصريون بيع حسابات روبلوكس، مرفقة بصور توضح مستوى الحساب، العناصر النادرة، العملات الافتراضية، وأحيانا تاريخ الإنفاق داخل اللعبة.