صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات

كشف خالد الإتربي، عبر برنامج صوت أهلاوي، تفاصيل خطة النادي الأهلي فيما يتعلق بتوزيع مباريات حراسة المرمى بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة.

اتفاق أولي على تبادل المشاركات

أوضح الإتربي أن هناك اتفاقًا مبدئيًا داخل الجهاز الفني على أن يلعب الشناوي مباراة واحدة، تليها مشاركة مصطفى شوبير في المباراة التالية.

الهدف من هذا التوزيع كان منح كلا الحارسين فرصة اللعب والحفاظ على جاهزيتهما البدنية والفنية خلال الموسم.

اتجاه للحفاظ على فورمة شوبير

أشار الإتربي إلى أن هناك اتجاهًا داخل الجهاز الفني للحفاظ على فورمة مصطفى شوبير، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا. هذا التوجه قد يؤثر على الجدول المبدئي لتوزيع المباريات، بحيث يحصل شوبير على فرصة أكبر للمشاركة.



مباريات دوري أبطال إفريقيا والدوري

فيما يتعلق بالبطولات المقبلة، ذكر الإتربي أن مع تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، من الممكن أن يلعب الشناوي مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات أمام الجيش الملكي. بينما ستكون مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري من نصيب مصطفى شوبير.



القرار النهائي بعد التشاور

أكد خالد الإتربي أن القرار النهائي بشأن من سيشارك في المباريات المقبلة سيتم حسمه بعد مران يوم الاثنين، بعد تشاور كامل بين أعضاء الجهاز الفني، وذلك لضمان اتخاذ أفضل قرار يصب في مصلحة الفريق وأداء اللاعبين.

بهذه الطريقة، يضمن الأهلي توزيع الجهد بين الحارسين الرئيسيين مع الحفاظ على جاهزيتهما البدنية، ويظهر حرص الجهاز الفني على الأداء المستقر في كل البطولات.



