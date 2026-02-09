رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة قرب نهاية العام الجاري، في زيارة تهدف إلى بحث عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، أن شي جين بينغ “سيأتي إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام”، واصفًا الولايات المتحدة والصين بأنهما “أقوى دولتين في العالم”، ومؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين “جيدة جدًا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعتزم زيارة الصين في شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى وجود تواصل منتظم بينه وبين نظيره الصيني لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية، في ظل التوتر القائم بسبب الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب أن الصين باتت تدفع “رسومًا جمركية باهظة” لم تكن مفروضة في السابق، مشددًا على أنه هو من فرض هذه الرسوم، والتي قال إنها أدرت على الولايات المتحدة “مئات المليارات من الدولارات”.