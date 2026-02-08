قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترسانة الصواريخ الإيرانية تهز خطط ترامب العسكرية وتجبره على الاحتكام لطاولة المفاوضات

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تهديدات إيران بإطلاق صواريخ باليستية على أهداف أمريكية وإسرائيلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدخول في محادثات مباشرة مع طهران في سلطنة عمان.

وقد جاء هذا التهديد بعد مواجهة عسكرية وقعت في يونيو الماضي، أطلقت خلالها إيران نحو 500 صاروخ على أهداف مدنية وعسكرية في إسرائيل، ورغم أن الهجوم لم يخلف أضرارا استراتيجية كبيرة، ردت إسرائيل بحرب استمرت 12 يوما، استهدفت خلالها منصات الإطلاق ومخازن الصواريخ، فيما حافظ النظام الإيراني على معظم ترسانته.

وأكدت التقارير أن إيران طورت قدراتها خلال الصراع لاختراق أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية بشكل أكثر فاعلية.


ويملك النظام الإيراني حاليا نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول لأي هدف في المنطقة، إضافة إلى مخزون كبير من الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن، ما يجعله يعتمد على الصواريخ باعتبارها "العمود الفقري للردع الإيراني".

ضربة حاسمة

و ألغى ترامب في اللحظات الأخيرة خططا لشن هجوم على إيران في منتصف يناير، بعد أن رأت الإدارة الأمريكية أن القوات المتاحة في المنطقة غير كافية لضمان توجيه ضربة حاسمة، مع مراعاة التعامل مع رد إيران وإدارة التصعيد، كما يعمل البنتاغون على تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي في الشرق الأوسط والخليج العربي.

وقال ترامب يوم الجمعة: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، ستكون العواقب وخيمة للغاية".

وفي ظل هذه الضغوط، انطلقت محادثات في سلطنة عمان يوم الجمعة لتجنب نشوب صراع، وطالبت الولايات المتحدة إيران بكبح برنامجها الصاروخي، كجزء من صفقة شاملة تشمل أيضا برنامج تخصيب اليورانيوم ودعم الميليشيات الإقليمية، لكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا مناقشة أي قيود على مخزونات الأسلحة.

الردع الصاروخي الإيراني

وتُشير تحليلات خبراء الدفاع إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني، الذي طوره الراحل أمير علي حاجي زاده قبل مقتله في غارة جوية إسرائيلية في يونيو الماضي، يشمل صواريخ دقيقة يصل مداها إلى نحو 1600 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء "مدن صواريخ" تحت الأرض، مما يجعل الردع الصاروخي الإيراني أداة مركزية في استراتيجيات إيران العسكرية، ويعتبر السبب الرئيس الذي دفع الولايات المتحدة إلى اختيار الحوار بدلاً من الهجوم.

إيران صواريخ باليستية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

تأجيل دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبوبكر لـ8 مارس

إسعاف

إصابة شخصين وإحداث تلفيات بغرفة الجراحة فى مشاجرة بمستشفى كفر شكر

النيابة العامة تُوفِد أعضاءً لإلقاء دورات تدريبية متخصصة

النيابة العامة تُوفِد أعضاءً لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمملكة المغربية

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد