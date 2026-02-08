إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران

ذكرت تقارير عبرية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس وتستعد لمختلف السيناريوهات ضد إيران، رغم استمرار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ستة مطالب رئيسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغها الجانب الأمريكي، وهي:

الإلغاء الكامل للبرنامج النووي الإيراني.

عدم السماح لأي قدرة على التخصيب.

إزالة كل مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران.

تحديد مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية بـ300 كيلومتر.

تفكيك كامل شبكة الوكلاء التابعة لإيران في المنطقة.

إشراف كامل وطويل الأمد على أي اتفاق مستقبلي.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن أي نتيجة للمفاوضات، سواء التوصل لاتفاق جزئي، أو فشل المحادثات، أو إطالة أمدها، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

وأكدت أن إسرائيل تأخذ في الحسبان احتمال لجوء إيران للرد عبر حلفائها في المنطقة أو محاولة فرض معادلة ردع جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتضيف الصحيفة أن هناك فجوات كبيرة بين مواقف واشنطن وطهران، خصوصًا في ظل رفض إيران التخلي عن مبدأ تخصيب اليورانيوم، بينما تظهر الولايات المتحدة استعدادًا لدراسة أي تقدم يتم إحرازه حتى على حساب تأجيل قضايا أخرى، وهو ما يثير مخاوف تل أبيب من اتفاق قد يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير دون معالجة التهديدات المباشرة لإسرائيل.