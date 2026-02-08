إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني

قالت وسائل إعلام عبرية، إن طائرة تابعة لشركة "ويز إير"، كانت متجهة من مطار بن جوريون إلى لندن، اليوم الأحد، أعيدت للهبوط اضطراريا في إسرائيل بعد الاشتباه بوجود تهديد أمني.

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه خلال عودتها، رافقتها طائرات مقاتلة حتى هبوطها. وتم إنزال جميع الركاب، وخضع كل منهم لتفتيش دقيق، قبل أن تعلن سلطات المطار أن الطائرة عادت إلى وضعها الطبيعي بعد فحص الحادث.

وأوضحت التقارير الأولية أن سبب الإنذار كان رسالة غير مألوفة تلقاها أحد الركاب، تزامن مع مشاهدة شيء على شاشة راكب آخر، مما أثار مخاوفه واعتباره حادثا أمنيا محتملا.