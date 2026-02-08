وزير السياحة: مصر كانت الوجهة السياحية الأولى لـ الأتراك في 2025

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عددا من اللقاءات الإعلامية مع محموعة من كبرى القنوات ووكالات الأنباء التركية، وذلك في إطار زيارته إلى تركيا للمشاركة في المعرض السياحي الدولي EMITT

و استعرض الوزير خلال اللقاءات مستجدات قطاع السياحة في مصر، وآفاق التعاون السياحي والاستثماري بين البلدين، مؤكداً على قوة العلاقات المصرية التركية، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة للرئيس التركي إلى مصر مؤخرًا.

19 مليون سائح زارو مصر

وأوضح الوزير أن مصر استقبلت 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 20% عن عام 2024، مع استهداف تحقيق نمو إضافي بنسبة 10% في عام 2026.

كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين القادمين من تركيا بنسبة 43% خلال 2025، متوقعًا استمرار النمو خلال 2026، في ظل توقعات بزيادة حجوزات الطيران القادمة من السوق التركي بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

كما أكد على أهمية التعاون مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات لدعم السياحة البينية واستدامة الربط الجوي، لافتًا إلى أن مصر كانت الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025.

كما أشار إلى نمو السياحة الثقافية، مع زيادة بنسبة 30% في تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يستقبل نحو 15 ألف زائر يوميًا.

وأكد الوزير أن مصر بلد آمن، وأن الصورة الإيجابية عنها تنتقل بالأساس من خلال تجارب الزائرين أنفسهم وما ينقلونه بعد عودتهم إلى بلدانهم، أو من خلال سفراء الدول المعتمدين في مصر، مشيرًا إلى حرص العديد من السفراء على التجول في شوارع القاهرة التاريخية بصفة منتظمة، في رسالة واضحة تعكس الأمن والاستقرار وتدعم الصورة الإيجابية عن مصر.

واستعرض الوزير استراتيجية وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن مصر تمتلك منتجات سياحية متنوعة وفريدة لا مثيل لها عالميًا والتي يمكن دمجها لتقديم تجارب جديدة، إلى جانب الاعتماد على أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في الحملات الترويجية.

وأكد أن الموسم السياحي في مصر ممتد طوال العام، مع تزايد الطلب على السياحة الفاخرة والرحلات النيلية.

وعلى صعيد الاستثمار، أشار إلى تنامي الاستثمارات التركية في مصر، وسعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية من خلال حوافز وتسهيلات، خاصة في مجال إنشاء الفنادق، مؤكدًا وجود فرص واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، التي استقبلت خلال الصيف الماضي سائحين من أكثر من 106 جنسية، مع زيادة رحلات الطيران العارض إليها بنسبة 500%.

