وزير السياحة: نتبنى رؤية تسويقية حديثة لتقديم المتحف القومي بصورة مبتكرة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات وضع وتطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية، وبما يساهم في دفع معدلات الزيارة الوافدة إليه وتعزيز تواجده على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة في ضوء مناقشات وتوصيات مجلس إدارة المتحف.

خطة لتسويق المتحف القومي للحضارة المصرية

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية تبني رؤية تسويقية حديثة تُعيد تقديم المتحف بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق الحديثة للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكثر فاعلية. كما استعرض في حديثه الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الأفكار والرؤى التسويقية المبتكرة الهادفة إلى تطوير الخطة الترويجية للمتحف والتي تشمل خططاً قصيرة وطويلة المدى، وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ويُسهم في زيادة معدلات الإقبال السياحي على المتحف، وإبرازه كأحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في مصر والعالم، لما يقدمه من سرد متكامل لتاريخ الحضارة المصرية عبر مختلف العصور.

كما ناقش الاجتماع سبل توظيف أدوات التسويق الحديثة، وتعزيز الشراكات الإعلامية، وإطلاق حملات ترويجية إبداعية تستهدف شرائح متنوعة من الجمهور محلياً ودولياً، بما يدعم دور المتحف في نشر الوعي الثقافي والحضاري، ويُسهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

وتناول أيضاً مناقشة سبل تطوير تجربة الزائر داخل المتحف من خلال تقديم محتوى تفاعلي مبتكر وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع المعروضات ورفع معدلات الرضا لدى الزائرين، حيث أن تحسين التجربة السياحية المتكاملة يعد محورًا أساسيًا في الخطة التسويقية الجديدة، وفي تعزيز الصورة الذهنية للمتحف كوجهة ثقافية عالمية متميزة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص في مجال التسويق، بما يحقق رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية الفريدة، وتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد الثقافية المصرية على المستوى الدولي.

ووجه الوزير بالإسراع في الانتهاء من آليات تنفيذ الأفكار التي تم الاتفاق عليها، واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أقرب وقت.

