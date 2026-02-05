محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية برفقه وفد رفيع المستوى من مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة – تجارة TIGARA"، برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة التنمية المحلية حيث زار بازار "كيان" الكائن أسفل كوبري فيصل بحي غرب، للاطلاع على تجربة المحافظة في تحويل المواقع غير المستغلة إلى وحدات إنتاجية تدعم الشباب والأسر المنتجة.

وخلال الجولة، التي ضمت الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ولفيفاً من القيادات التنفيذية ومديري الأجهزة التنموية، قدم محافظ أسيوط شرحاً تفصيلياً حول مراحل تطوير الموقع، موضحاً كيف نجحت الأجهزة المحلية في تحويل منطقة كانت تعاني من الإهمال وتراكم المخلفات إلى مركز تجاري وحضاري منظم.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذا النموذج يهدف إلى خلق مردود اجتماعي واقتصادي مباشر عبر توفير منصات عرض مجانية أو ميسرة للجمعيات الأهلية، والشركات الناشئة، والمبادرات الشبابية، بما يسهم في دمجهم داخل عجلة الاقتصاد الرسمي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأقسام المختلفة للبازار، والتي شملت أجنحة مخصصة لهيئة تنمية الصعيد، وجامعتي أسيوط وبدر، بالإضافة إلى مساحات عرض للجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية. وتنوعت المعروضات بين سلع غذائية، ومشغولات يدوية وتراثية، ومفروشات وإكسسوارات، تعكس الحرفية العالية للمنتج المحلي وتلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية. وقد أتاح المعرض فرصة للوفد الأوروبي للاطلاع على قدرات الحرفيين المحليين وجودة المنتجات التي تمثل نواة لمشروعات صغيرة قابلة للنمو.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الدولي إعجابهم بفكرة استغلال المساحات البينية أسفل الكباري وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيدين بجودة المعروضات وقدرتها على المنافسة. وأكد الحضور أن مبادرة "بازار كيان" تمثل نموذجاً رائداً في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المحلي، معربين عن تقديرهم للجهود التنفيذية التي نجحت في إنجاز هذا المشروع وتحويله إلى واقع ملموس يخدم فئات عريضة من المجتمع الأسيوطي.