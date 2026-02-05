قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو

إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية برفقه وفد رفيع المستوى من مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة – تجارة TIGARA"، برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة التنمية المحلية حيث زار بازار "كيان" الكائن أسفل كوبري فيصل بحي غرب، للاطلاع على تجربة المحافظة في تحويل المواقع غير المستغلة إلى وحدات إنتاجية تدعم الشباب والأسر المنتجة.

وخلال الجولة، التي ضمت الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ولفيفاً من القيادات التنفيذية ومديري الأجهزة التنموية، قدم محافظ أسيوط شرحاً تفصيلياً حول مراحل تطوير الموقع، موضحاً كيف نجحت الأجهزة المحلية في تحويل منطقة كانت تعاني من الإهمال وتراكم المخلفات إلى مركز تجاري وحضاري منظم.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذا النموذج يهدف إلى خلق مردود اجتماعي واقتصادي مباشر عبر توفير منصات عرض مجانية أو ميسرة للجمعيات الأهلية، والشركات الناشئة، والمبادرات الشبابية، بما يسهم في دمجهم داخل عجلة الاقتصاد الرسمي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأقسام المختلفة للبازار، والتي شملت أجنحة مخصصة لهيئة تنمية الصعيد، وجامعتي أسيوط وبدر، بالإضافة إلى مساحات عرض للجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية. وتنوعت المعروضات بين سلع غذائية، ومشغولات يدوية وتراثية، ومفروشات وإكسسوارات، تعكس الحرفية العالية للمنتج المحلي وتلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية. وقد أتاح المعرض فرصة للوفد الأوروبي للاطلاع على قدرات الحرفيين المحليين وجودة المنتجات التي تمثل نواة لمشروعات صغيرة قابلة للنمو.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الدولي إعجابهم بفكرة استغلال المساحات البينية أسفل الكباري وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيدين بجودة المعروضات وقدرتها على المنافسة. وأكد الحضور أن مبادرة "بازار كيان" تمثل نموذجاً رائداً في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المحلي، معربين عن تقديرهم للجهود التنفيذية التي نجحت في إنجاز هذا المشروع وتحويله إلى واقع ملموس يخدم فئات عريضة من المجتمع الأسيوطي.

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
