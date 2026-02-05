قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه، لقيامهم بتكوين أخطر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإنتاج وحيازة المواد المخدرة بكافة أنواعها، وكبس الحشيش، وحيازة أسلحة نارية سريعة الطلقات دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة أبو رديس، عندما وردت معلومات مؤكدة للجهات الأمنية تفيد بقيام المدعو خالد حمدان، المقيم بمنطقة وادي إجباري بوادي فيران، بالاشتراك مع آخرين، بفرض السيطرة على المنطقة الجبلية، وتهديد وترويع المواطنين مستخدمين أسلحة نارية غير مرخصة، مستغلين طبيعة المنطقة الجبلية، وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتصنيع وتعبئة والاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ منزلهم بوادي إجباري مسرحًا لترويج تلك المواد على المتعاطين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين: خالد س. ا. ح (37 سنة)، وسلمان ح. س. س (27 سنة) حارس أمن بمجلس مدينة أبو رديس، وعادل س. ح. ح (26 سنة) عاطل، ومحمد س. ح. ح (42 سنة) عاطل، وعيد س. ح. خ (47 سنة) عاطل، وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وعقب إعداد عدة أكمنة، تمكنت القوات من مداهمة منزل المتهمين، وتبين وجود سيارة تاكسي أمام المنزل، وشوهد المتهم الأول يحمل سلاحًا ناريًا متعدد الطلقات، إلا أنه وباقي المتهمين لاذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية فور مشاهدة القوات، مستغلين موقع المنزل أسفل سفح الجبل ومعرفتهم بالدروب الجبلية. وتمكنت القوات من ضبط بندقية آلية بحوزتها 12 طلقة، وضبط المتهم الثاني سلمان ح. س. س.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بأن المتهم الأول عيّنه حارسًا للمنزل من الخارج، مع علمه الكامل بطبيعة النشاط الإجرامي القائم داخله.

وبتفتيش المنزل، عُثر على 7 استمبات معدنية لتصنيع المواد المخدرة، واستمبة بلاستيكية مدون عليها لفظ «نمرود» باللغة العربية، و60 جوالًا تحتوي على نبات عشبي أخضر لنبات البانجو، وجوال بداخله 300 قطعة بنية لمخدر الحشيش مطبوع عليها ماركة «نمرود»، بالإضافة إلى مكبس هيدروليكي، و2 استمبة خشبية، وماكينة فرم مزودة بموتور وقاعدة حديدية، وإناء ألومنيوم كبير الحجم به آثار خلط مواد مخدرة، وموتور كهربائي، وميزان يحمل آثار مخدرات.

كما أسفر استكمال التفتيش عن ضبط 1700 قطعة بنية الشكل لمخدر الحشيش، وماكينة لتغليف الأكياس البلاستيكية الخاصة بتعبئة المواد المخدرة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، والمتهم المضبوط، والسيارة التاكسي رقم (ط. ج. ن 5431)، وتراخيصها باسم سليمان ح. س. س، وتحرير محضر بالواقعة برقم 337 جنح أبو رديس لسنة 2025.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قرر محمد عقرب وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، والتحفظ على السلاح الناري والسيارة المضبوطة، مع سرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وإيداع المواد المخدرة مخزن مديرية الزراعة بجنوب سيناء تحت تصرف جهات التحقيق.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1047 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد للمتهمين الخمسة، حضوريًا وغيابيًا.

