فوائد تصل لـ 20.5%.. أعلى عوائد في شهادات الادخار توفرها البنوك

مع التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي المصري، أصبحت شهادات الادخار أحد أهم الأدوات المالية التي يعتمد عليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم وزيادة عوائدها، في ظل ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار.

وتأتي شهادات الادخار كخيار آمن مقارنة بالاستثمار في أدوات أكثر تقلبًا، حيث توفر حماية لرأس المال إلى جانب تحقيق دخل ثابت أو متدرج، ما يجعلها أداة مثالية للمدخرين من جميع الفئات.

شهادات الادخار

وكشف بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن تعديلات في عوائد شهادات الادخار بالجنيه المصري، شملت شهادات بعائد شهري ثابت، وشهادات بعائد متدرج، إلى جانب شهادات بعائد سنوي، بما يتيح للعملاء اختيار النموذج الأنسب لطموحاتهم المالية.

في بنك مصر، شهدت شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت تعديلًا في الفائدة لتصل إلى 16% بدلًا من 17%. بينما توفر شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص عوائد مرتفعة تصل إلى 20.5% في السنة الأولى، وتنخفض تدريجيًا إلى 16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة.

أما شهادة ابن مصر بعائد سنوي متناقص فتتيح عوائد مماثلة تصل إلى 20.5% في السنة الأولى، ثم 16.25% و13.25% في السنتين التاليتين، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في إدارة مدخراتهم.

من جانبها، يقدم البنك الأهلي المصري شهادات متنوعة مثل الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت بنسبة 16% لمدة ثلاث سنوات، والشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج تصل إلى 21% في المرحلة الأولى، وتنخفض إلى 15.25% ثم 12% في المراحل التالية.

أما الشهادة البلاتينية بعائد سنوي، فتصل إلى 22% في المرحلة الأولى، ثم 17.5% و13% في المراحل التالية، مما يوفر للعملاء فرصة لتعظيم العائد على المدى الطويل.

وتبرز أهمية هذه الشهادات ليس فقط كأداة للادخار الشخصي، بل أيضًا كوسيلة لتعزيز السيولة المالية للأفراد وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار أو تقلبات السوق، فضلاً عن كونها تشجع على ثقافة الادخار المنتظم.

كما تساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال ضخ مدخرات المواطنين في البنوك، ما يتيح تمويل المشروعات القومية والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وبهذا، تظل شهادات الادخار، خاصة التي تحمل عوائد مرتفعة ومتدرجة، خيارًا مثاليًا للراغبين في الجمع بين الأمان المالي وتحقيق عائد مجزي، مع المحافظة على رأس المال واستثمار الأموال بطريقة ذكية ومستقرة.