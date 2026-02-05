قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 آلاف شكوى تعليم و3 بلاغات طوارئ .. حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير

طارق الرفاعي
طارق الرفاعي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحَّدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع التعليم بمختلف مراحله، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، وتأثيره المباشر على مستقبل الأجيال. وفي هذا الإطار، تعاملت المنظومة مع 7300 شكوى وطلب، تم توجيهها إلى الجهات المعنية المختلفة. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية وضمان الاستجابة الفعّالة لشكاوى المواطنين، قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى.

وحول قطاع الأسواق وضبط الأسعار، نوّه الرفاعي في التقرير إلى أن المنظومة عززت جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة ومستويات الجودة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الأجهزة والهيئات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 3528 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وتمكنت من حسم 1528 شكوى بشأن بطاقات التموين، و415 شكوى وبلاغًا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز، و396 شكوى وبلاغًا متعلقًا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.

وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1798 شكوى وبلاغًا خلال يناير، وتمكن من إزالة أسباب وحسم 1400 شكوى وبلاغ منها. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 303 شكاوى وبلاغات، تضمنت بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات الغذائية ببعض المنافذ والمحال التجارية. وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 128 شكوى وبلاغًا، وجارٍ استكمال الباقي.

وبالنسبة لشكاوى وبلاغات الطوارئ، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه استمرارًا لحرص المنظومة على ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة وانتظام سير وتقديم الخدمات الحيوية، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي قد تطرأ على بعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3378 شكوى وبلاغًا واستغاثة، بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر المحتملة والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات. وأسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الانتهاء من معالجة كل حالة.

مجلس الوزراء شكاوى مجلس الوزراء الشكاوى الحكومية رئيس الوزراء طارق الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

قاعدة أمريكية

إعلام سوري: القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في الحسكة متوجهة إلى العراق

ترامب

ترامب: علاقاتنا مع فنزويلا تسير الآن بشكل عظيم

غزة

فلسطين: الاحتلال لم يلتزم بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد