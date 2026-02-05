المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبة رابطة الأندية في قادم الساعات من أجل إجراء تعديل على موعد مباراة سموحة في الدوري الممتاز المقرر لإقامتها يوم 12 فبراير الحالي.

يأتي ذلك استنادا إلي ضرورة منح فريق الزمالك فترة راحة كافية قبل مباراة كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية المقرر إقامتها يوم 14 فبراير الحالي.طلب الزمالك أيضا سوف يؤكد خلاله على أن نادي الزمالك مرتبط بمباراة يوم 8 فبراير أمام زيسكو الزامبي بملعب الأخير في الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.ويستند نادي الزمالك إلي المادة 19 من لوائح تنظيم المسابقات الخاصة بالدوري الممتاز بعدم وجود فارق زمني لمدة 3 أيام للمباريات التي تقام خارج البلاد وهو الأمر الذي لا يتوافر في موعد مباراتي الزمالك أمام سموحة وكايزر تشيفز.