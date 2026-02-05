أحمد خالد حسانين رئيسا لبعثة الزمالك في زامبيا

تغادر القاهرة في الثانية فجر غدًا الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد خالد حسانين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأبيض في زامبيا.



ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويحتل فريق الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين.