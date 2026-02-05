مهيب عبد الهادي: لولا إيقاف القيد لكان إبراهيم عادل وحامد حمدان بالزمالك

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن رغبة الزمالك في ضم اللاعب إبراهيم عادل وحامد حمدان.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية: “أقسم بالله لولا إيقاف القيد كان إبراهيم عادل وحامد حمدان في الزمالك بدعم مالي غير مسبوق من شخصية كبيرة في النادي”.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.