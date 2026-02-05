منتهى الغرابة.. الغندور يعلق على تكدس جدول مباريات الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، على تكدس جدول مباريات نادي الزمالك في بطولة الدوري وكأس مصر، والكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “منتهي الغرابة الزمالك عنده ماتش مع كايزر في أفريقيا يوم ١٥ فبراير وعنده ماتش في كأس مصر أمام سيراميكا يوم ١٧ فبراير والراحة يوم بين الماتشين”.

جدول مزدحم بـ المباريات لـ الزمالك خلال شهر فبراير :

الأحد 8 فبراير: زيسكو الزامبي ضد الزمالك - كأس الكونفدرالية (الجولة 5) ستاد ليفي موناواسا (زامبيا)

الخميس 12 فبراير: الزمالك ضد سموحة - الدوري المصري (الجولة 14) ستاد القاهرة

الأحد 15 فبراير: الزمالك ضد كايزر تشيفز - كأس الكونفدرالية (الجولة 6) ستاد القاهرة

الثلاثاء 17 فبراير: الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - كأس مصر ( دور 16 ) ستاد القاهرة

الجمعة 20 فبراير: الزمالك ضد حرس الحدود - الدوري المصري (الجولة 18) ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 فبراير: زد ضد الزمالك - الدوري المصري (الجولة 19) ستاد القاهرة