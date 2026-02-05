قبل رمضان… إليك أسرار اختيار البلح والياميش بجودة عالية وصحة آمنة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على شراء البلح والياميش، باعتبارهما من العناصر الأساسية على المائدة الرمضانية. إلا أن سوء الاختيار أو التخزين قد يعرض الأسرة لمخاطر صحية، خاصة مع انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.

لذلك ينصح خبراء التغذية بضرورة الانتباه لعدد من الاحتياطات المهمة قبل شراء البلح والياميش، لضمان الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة.

ويؤكد الخبراء أن البلح الجيد يجب أن يكون لونه موحدا وملمسه متماسكا، مع تجنب الحبات المجعدة أو التي تحتوي على بقع غريبة أو آثار عفن.

كما ينصح بالابتعاد عن البلح ذي الرائحة غير الطبيعية أو الذي تظهر عليه سوائل لزجة، مع ضرورة الشراء من أماكن موثوقة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



أما الياميش، فيشدد المختصون على أهمية التأكد من جفافه وخلوه من الرطوبة، خاصة الزبيب والمشمشية والتين، مع ضرورة فحص المكسرات والتأكد من قرمشتها وعدم وجود طعم مر أو رائحة زنخة تدل على فسادها. كما يفضل اختيار المنتجات المغلفة بإحكام مع مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية.



ويختتم الخبراء نصائحهم بالتأكيد على أهمية شراء كميات مناسبة للاستهلاك، وتخزين البلح والياميش في أوعية محكمة الغلق وبعيدا عن الحرارة والرطوبة، مع إمكانية حفظ المكسرات في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.