ماتت قبل ما تعرف نتيجتها.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان طالبة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية مصطاي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان الطالبة حبيبة مصطفي طالبة الشهادة الإعدادية وذلك بعد وفاتها متأثرة باصابتها بسقوطها من اعلي سلم منزلها.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من أحد مساجد القرية وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بحضور اصدقاء الطالبة وأقاربها.

واكد أقارب الطالبة، أن حبيبة سقطت من اعلي سلم منزلها عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية ثاني يوم من الانتهاء من الامتحانات.

وأضافوا أنه تم نقل الطالبة الي المستشفي وظلت بها نحو 10 ايام في العناية المركزة قبل أن يتم إعلان وفاتها.

وتابع الاهالي، أن الطالبة لم تعرف نتيجتها حيث كانت فاقدة للوعي وقت إعلان النتيجة وحصلت علي مجموع كبير في الشهادة الإعدادية.

وأوضح الأهالي، أنها لم تفرح بنجاحها والجميع في حالة حزن لوفاتها وخاصة أصدقائها في المرحلة الإعدادية.