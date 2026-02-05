متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عودة الدراسة في المدارس وبداية الترم الثاني 2026 من السبت القادم الموافق من 7 فبراير 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، بينما يبدأ الترم الثاني 2026 الأحد في مدارس باقي المحافظات .

الوزير محمد عبد اللطيف يزور ٧ مدارس بالمحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 يبلغ 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

موعد انتهاء العام الدراسي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء العام الدراسي 2026 مؤكدة أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 من المقرر أن يكون موعد انتهاء العام الدراسي 2026 هو 11 يونيو 2026 لجميع الصفوف الدراسية .

وزارة التربية والتعليم - وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، مؤكدة ما يلي :

  • موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل : من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
وزير التعليم يجري جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية | الهيئة الوطنية للإعلام

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 من السبت 20 يونيو 2026

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أما عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 هو نهاية مايو 2026

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :

  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
الترم الثاني 2026 الترم الثاني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

