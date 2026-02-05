متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عودة الدراسة في المدارس وبداية الترم الثاني 2026 من السبت القادم الموافق من 7 فبراير 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، بينما يبدأ الترم الثاني 2026 الأحد في مدارس باقي المحافظات .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 يبلغ 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

موعد انتهاء العام الدراسي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء العام الدراسي 2026 مؤكدة أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 من المقرر أن يكون موعد انتهاء العام الدراسي 2026 هو 11 يونيو 2026 لجميع الصفوف الدراسية .

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، مؤكدة ما يلي :

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل : من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 من السبت 20 يونيو 2026

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أما عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 هو نهاية مايو 2026

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :