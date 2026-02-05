قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
مستعدون لمشاركة قصة نجاحنا|وزير التعليم يكتب مقالاً عن إنجازات مصر التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الإستراتيجي مع غينيا الاستوائية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أجرى وفد من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية زيارة رسمية إلى مدينة "مالابو" بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير 2026.

جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة وزير الطيران المدني والبنية التحتية بدولة غينيا الاستوائية، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قائلاً: "تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لرؤية الشركة القابضة لمصرللطيران في التوسع داخل القارة السمراء ونقل الخبرات المصرية العريقة للأشقاء الأفارقة.

وأضاف عادل أننا نسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق محاور لوجيستية وفنية قوية تساهم في تطوير قطاع الطيران في غينيا الاستوائية، وربط القاهرة بوسط وغرب أفريقيا مما يعزز حركة النقل التجاري والسياحي والثقافي".

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية عن رغبة الجانب الغيني في الاستفادة من قدرات شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، خاصة في مجالات إدارة وصيانة الهناجر وتأهيل الكوادر البشرية، وأكد فتحي نحن بصدد إعداد مذكرات تفاهم وخطة عمل تنفيذية تشمل إدارة هناجر صيانة الطائرات في العاصمة الجديدة "مونجومين" بالجزء القاري لدولة غينيا الاستوائية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لأسطول الشركة الوطنية وأسطول طائرات الرئاسة الإكواتوري، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة العالمية التي تتميز بها شركتنا.

وشهدت الزيارة استعراضاً لإمكانيات الشركة، وناقش الطرفان خلالها عدة مقترحات حيوية، منها إدارة وتشغيل هناجر صيانة الطائرات ومدرسة الطيران بمطار مدينة "مونجومين" الدولي ودراسة فتح خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران يربط القاهرة بمدينة "مالابو" أو العاصمة الجديدة وتقديم المساندة الفنية لشركة "Ceiba" الوطنية لاستعادة صلاحية طائراتها Re-delivery وإصلاح محركات ووحدات الطائرات غير الصالحة.

وحظيت زيارة الوفد المصري بتغطية إعلامية واسعة واهتمام رسمي كبير في دولة غينيا الاستوائية، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية أهمية التعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كشريك استراتيجي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شملت الفعاليات اجتماعات مكثفة مع وزير الطيران المدني الإكواتوري، والسفير المصري في مالابو، وقيادات سلطة الطيران المدني والشركة الوطنية "Ceiba".

وإختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية للمنشآت الحديثة في مدينة "مونجومين" شملت هناجر صيانة حديثة تتسع لطائرات عريضة ومتوسطة البدن، مما يمهد الطريق لإنطلاقة قوية للتعاون المصري الإكواتوري في القريب العاجل.

مصر للطيران شركة مصر للطيران جمهورية غينيا الطيار أحمد عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الأرصاد

كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس

صورة الملف

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة.. ومفاجأة بشأن حالة الجو.. أخبار التوك شو

الطفلة لوليا هشام

فوازير مع بعض.. الطفلة لوليا هشام توجه رسالة لـ دنيا سمير غانم

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد