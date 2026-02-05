مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الإستراتيجي مع غينيا الاستوائية

أجرى وفد من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية زيارة رسمية إلى مدينة "مالابو" بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير 2026.

جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة وزير الطيران المدني والبنية التحتية بدولة غينيا الاستوائية، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قائلاً: "تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لرؤية الشركة القابضة لمصرللطيران في التوسع داخل القارة السمراء ونقل الخبرات المصرية العريقة للأشقاء الأفارقة.

وأضاف عادل أننا نسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق محاور لوجيستية وفنية قوية تساهم في تطوير قطاع الطيران في غينيا الاستوائية، وربط القاهرة بوسط وغرب أفريقيا مما يعزز حركة النقل التجاري والسياحي والثقافي".

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية عن رغبة الجانب الغيني في الاستفادة من قدرات شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، خاصة في مجالات إدارة وصيانة الهناجر وتأهيل الكوادر البشرية، وأكد فتحي نحن بصدد إعداد مذكرات تفاهم وخطة عمل تنفيذية تشمل إدارة هناجر صيانة الطائرات في العاصمة الجديدة "مونجومين" بالجزء القاري لدولة غينيا الاستوائية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لأسطول الشركة الوطنية وأسطول طائرات الرئاسة الإكواتوري، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة العالمية التي تتميز بها شركتنا.

وشهدت الزيارة استعراضاً لإمكانيات الشركة، وناقش الطرفان خلالها عدة مقترحات حيوية، منها إدارة وتشغيل هناجر صيانة الطائرات ومدرسة الطيران بمطار مدينة "مونجومين" الدولي ودراسة فتح خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران يربط القاهرة بمدينة "مالابو" أو العاصمة الجديدة وتقديم المساندة الفنية لشركة "Ceiba" الوطنية لاستعادة صلاحية طائراتها Re-delivery وإصلاح محركات ووحدات الطائرات غير الصالحة.

وحظيت زيارة الوفد المصري بتغطية إعلامية واسعة واهتمام رسمي كبير في دولة غينيا الاستوائية، حيث أبرزت وسائل الإعلام المحلية أهمية التعاون مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كشريك استراتيجي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شملت الفعاليات اجتماعات مكثفة مع وزير الطيران المدني الإكواتوري، والسفير المصري في مالابو، وقيادات سلطة الطيران المدني والشركة الوطنية "Ceiba".

وإختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية للمنشآت الحديثة في مدينة "مونجومين" شملت هناجر صيانة حديثة تتسع لطائرات عريضة ومتوسطة البدن، مما يمهد الطريق لإنطلاقة قوية للتعاون المصري الإكواتوري في القريب العاجل.