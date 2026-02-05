محافظة الجيزة تزيل أكبر بؤرة «فريزة» بشارع عمرو بن العاص بفيصل وحملات نظافة مكبرة بشارع كعبيش

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق حي الهرم وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي نُفذت بشارع كعبيش بمنطقة فيصل حيث تم رفع كافة المخلفات وتجريد وكنس الطريق بما أسهم في تحسين الحالة العامة للشارع.

وفي السياق ذاته أسفرت الحملة عن القضاء على أكبر بؤرة لـ«الفريزة» والنباشين أسفل محور عمرو بن العاص بما في ذلك التحفظ علي عربات الكارو والجواني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفة مرة أخرى وذلك في إطار التصدي لأي بؤر عشوائية أو أنشطة غير قانونية تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة.

وشدّد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الدورية بكافة الأحياء والمراكز وتنفيذ أعمال النظافة أولًا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.