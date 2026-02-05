صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟

يُعد محيي إسماعيل، من أبرز نجوم الفن المصري، إذ يمتلك مسيرة فنية ثرية ترك خلالها بصمة مميزة في السينما والمسرح والتلفزيون، ولا يزال يحظى بمحبة واحترام جمهوره، ورغم تعرضه لأزمة صحية، حرص الفنان محيي إسماعيل على طمأنة جمهوره ومحبيه، بعد الأنباء المتداولة حول دخوله دار رعاية كبار الفنانين، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز كونه بحاجة للراحة والاسترخاء نتيجة شعوره بالإجهاد خلال الفترة الماضية.

سبب نقل محيي اسماعيل الى دار إقامة كبار الفنانين

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن نقل الفنان الكبير من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، وذلك تحت إشراف طبي كامل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لكبار الفنانين، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني ممتد على مدار سنوات طويلة.

وأكدت النقابة، استمرار متابعتها للحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل منتظم، متمنية له دوام الصحة والعافية، ومشددة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا لتقديم الدعم في أي وقت، موجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكبير والتواصل للاطمئنان عليه.

محيى إسماعيل: ليس لدي جلطة وعايز محمود حميدة

كشف الفنان محيى إسماعيل، عن عدم تعرضه لجلطة، قائلا إنه لا يعاني من أي مرض أو جلطة، مشيرًا إلى أن حالته النفسية جيدة للغاية، ونفى ما تردد بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وفي لفتة عفوية، وجّه محيي إسماعيل تحية لجمهوره وزملائه في الوسط الفني، ممازحًا: «بسلم على الجمهور، وممكن محمود حميدة ييجي يزورني».

صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق

خلال الفترة الماضية، كان الفنان محيي إسماعيل، قد تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى، وبناءً عليه أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن نقله إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأوضح محيي إسماعيل أنه فضّل الابتعاد مؤقتًا عن الضغوط اليومية، قائلًا: شعرت بتعب وإجهاد خفيف، فقررت أقضي فترة قصيرة للراحة داخل دار رعاية كبار الفنانين.

وكان عدد من محبي وجمهور محيي إسماعيل قد تداولوا عدد من صور الفنان، وذلك بعد نقله لدار رعاية كبار الفنانين الخاص بنقابة المهن التمثيلية، حيث ظهر على سريره من داخل الدار، بحالة صحية مستقرة.