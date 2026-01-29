نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة.

كما أوضحت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائمًا للدعم في اي وقت واي ظرف.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه الشكر لكل من اهتم وتواصل للاطمئنان على الفنان الكبير.