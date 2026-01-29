العين فلقت الحجر.. تطور خطير في أزمة تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا مع بعثة الأهلي

كشف محمد رشوان المحامي بالنقض، آخر المستجدات حول تخلف إمام عاشور عن بعثة النادي الأهلي في رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج أفريكانز فى تمام الساعة الثالثة عصر بعد غد السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال محمد رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والله العظيم ولا عاوز أقول خبر ولا أدافع عن حد ولا ليا دعوة بالقصة.

وتابع رشوان: هو بس من باب الاطمئنان على بني آدم .. تواصلت مع أحد أفراد أسرة إمام عاشور وتبين أنه مصاب منذ مساء أمس بإعياء شديد جدا واشتباه في عودة الفيروس بتاع المعدة تاني وإنه فعلا دلوقتي في تواصل مع الأهلي والناس منتظرين تقرير طبي يوضح الموقف عشان الإعلان عن وضع اللاعب وفترة العلاج.



أضاف رشوان: سبب التأخير انتظار التقرير ولكل مشغول مع بعثة الفريق في تنزانيا .. طبعا الله أعلى وأعلم .. وكل اللي أقدر أقوله إن العين فلقت الحجر والعياذ بالله.

واختتم رشوان حديثه قائلا: أتمنى الشفاء العاجل لإمام عاشور وأي حد من أسرته .. أهم من الخبر إننا نطمن على صحته.