أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
العين فلقت الحجر.. تطور خطير في أزمة تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا مع بعثة الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

كشف محمد رشوان المحامي بالنقض، آخر المستجدات حول تخلف إمام عاشور عن بعثة النادي الأهلي في رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج أفريكانز فى تمام الساعة الثالثة عصر بعد غد السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال محمد رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والله العظيم ولا عاوز أقول خبر ولا أدافع عن حد ولا ليا دعوة بالقصة.

وتابع رشوان: هو بس من باب الاطمئنان على بني آدم .. تواصلت مع أحد أفراد أسرة إمام عاشور وتبين أنه مصاب منذ مساء أمس بإعياء شديد جدا واشتباه في عودة الفيروس بتاع المعدة تاني وإنه فعلا دلوقتي في تواصل مع الأهلي والناس منتظرين تقرير طبي يوضح الموقف عشان الإعلان عن وضع اللاعب وفترة العلاج.
 

أضاف رشوان: سبب التأخير انتظار التقرير ولكل مشغول مع بعثة الفريق في تنزانيا .. طبعا الله أعلى وأعلم .. وكل اللي أقدر أقوله إن العين فلقت الحجر والعياذ بالله.

واختتم رشوان حديثه قائلا: أتمنى الشفاء العاجل لإمام عاشور وأي حد من أسرته .. أهم من الخبر إننا نطمن على صحته.

