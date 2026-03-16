العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري

شهد الطريق الدائري في نطاق منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة حادث تصادم بين سيارتي نقل وملاكي، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

قال شاهد عيان، محمد حسين، إن حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل وملاكي أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وأوضح محمد حسين: "كنت مارّ بالسيارة في الطريق وفجأة شفت سيارة النقل تصطدم بالملاكي بقوة، والصوت كان مدوّي. حاولت الابتعاد بسرعة لكن وقع الحادث أمامي مباشرة".

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، قائلاً: "الناس كانت مصدومة، وبعضهم كان ينزف، وفورًا جت سيارات الإسعاف ونقلوا المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن الشرطة وصلت بسرعة إلى موقع الحادث وبدأت في رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية: "الشرطة تعاملت بسرعة مع الموقف، وقاموا بتأمين الطريق وتسهيل مرور السيارات بعد رفع الحطام".