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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طموحاتنا عالية.. أول تعليق من مدرب كوت ديفوار بعد الفوز على الإكوادور في كأس العالم

كوت ديفوار
كوت ديفوار
مجدي سلامة

أكد إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار إن فوز فريقه 1-0 على الإكوادور أظهر أن طموحات الفريق الشاب في كأس العالم لكرة القدم حقيقية، بعد أن سجل البديل أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ليقود الفريق لبداية مظفرة في البطولة.

وأثار المنتخب الأفريقي الإعجاب منذ حجز مقعده في النهائيات التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعدما حقق انتصارات مريحة على كوريا الجنوبية واسكتلندا وديا في مارس الماضي، وفوزه 2-1 خارج أرضه على فرنسا الأسبوع الماضي.

وخضع الهجوم الشاب للمدرب فاي، الذي يضم الجناح المتميز يان ديوماندي (19 عاما)، لاختبار صعب أمام دفاع الإكوادور المتمرس والذي يضم وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان وبييرو هينكابي لاعب أرسنال، مدعومين بلاعب وسط تشيلسي موزيس كايسيدو.

تعليق مدرب كوت ديفوار 

وقال فاي: "حضرنا إلى الولايات المتحدة من أجل هذا وجئنا إلى هنا بطموحات وتوقعات عالية، لا نريد أن نزور الولايات المتحدة ثم نعود، لذلك فإن كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن".

وأضاف: "فزنا على فرنسا، بدأنا هذه البطولة بشكل جيد ضد الإكوادور، وهو فريق قوي للغاية، لكننا تمكنا من إثبات أنفسنا وفزنا بالمباراة، هذا يظهر أن فريقنا قدم أداء جيدا للغاية".

ومع ترشيح ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، لتصدر المجموعة قد تكون هذه المباراة حاسمة في الصراع على المركز الثاني.

وسحقت ألمانيا منتخب كوراساو، الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، 7-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة في هيوستن وستواجه ساحل العاج في المباراة التالية في تورونتو يوم السبت المقبل.

وأضاف فاي: “ستكون مباراة صعبة مرة أخرى، إنها ألمانيا لديهم خبرة كبيرة جدا فازوا بلقب كأس العالم عدة مرات تملك لاعبين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية لديهم قوة هجومية كبيرة”

وأتم: "الفوز 7-1 في المباراة الأولى في هذه البطولة، هذا ليس بالأمر الهين، لكننا سنلعب من أجل الفوز، هدفنا الفوز والتأهل للأدوار الإقصائية من الجولة الثانية".

مدرب كوت ديفوار كوت ديفوار الإكوادور

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