الفوز الأول في مونديال 2026.. كوت ديفوار تفتتح انتصارات أفريقيا

اقتنص منتخب كوت ديفوار فوزا ثمينا على نظيره منتخب الإكوادور بهدف دون رد، ليسجل الانتصار الأول للمنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانطلق مونديال 2026 يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، من بينها 10 منتخبات إفريقية، هي "مصر وتونس والمغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال وجنوب إفريقيا وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية".

واستهل المنتخب الإيفواري مشواره في كأس العالم بتحقيق فوز جاء في وقت قاتل على منتخب الإكوادور بهدف نجمه أماد ديالو في الدقيقة 90، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلادلفيا".

ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخبات الإفريقية في النسخة الحالية للمونديال، وذلك بعد خسارة منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد، في اللقاء الافتتاحي لكأس العالم الخميس الماضي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

كما بدأ منتخب المغرب رحلته في كأس العالم بتحقيق تعادل مهم مع منتخب البرازيل بنتيجة 1-1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمونديال، فيما تلقى منتخب تونس خسارة مؤلمة أمام السويد بنتيجة 1-5 في المجموعة السادسة.

وتتواصل لقاءات المنتخبات الإفريقية مساء اليوم الإثنين، إذ سيلعب منتخب الرأس الأخضر أمام منتخب إسبانيا في السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الثامنة.. وفي العاشرة مساء اليوم، سيستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن المجموعة السابعة للمونديال.

ويلعب منتخب السنغال غدا / الثلاثاء / أمام نظيره منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة، فيما سيكون المنتخب الجزائري على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل العالم وحامل اللقب منتخب الأرجنتين فجر بعد غد / الأربعاء /، ضمن المجموعة العاشرة.

وفي نفس اليوم، سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، ثم سيلتقي منتخب غانا فجر الخميس المقبل مع منتخب بنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.