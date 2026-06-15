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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب كوت ديفوار: لم نأتِ هنا للمشاركة فقط.. ولا نخشى ألمانيا

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
إسراء أشرف

أكد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن الفوز القاتل على الإكوادور في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026 يعكس الطموحات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه، بعدما حسم "الأفيال" المواجهة بهدف نظيف سجله أماد ديالو في الدقائق الأخيرة.

وأوضح فاي، خلال تصريحاته عقب اللقاء، أن منتخب كوت ديفوار حضر إلى البطولة بهدف المنافسة وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا عززت ثقة اللاعبين في قدرتهم على الذهاب بعيدًا في المونديال.

وقال مدرب كوت ديفوار: "جئنا إلى هنا بطموحات كبيرة، ولم نحضر من أجل المشاركة فقط. الفوز على منتخب قوي مثل الإكوادور يؤكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح ويملك شخصية قادرة على المنافسة".

وأضاف أن الانتصارات التي حققها المنتخب خلال الفترة الماضية، سواء في المباريات الودية أو في افتتاح كأس العالم، منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مؤكدًا أن الأداء أمام الإكوادور أظهر مدى التطور الذي وصل إليه الفريق.

وأشاد فاي بالمستوى الذي قدمه لاعبوه أمام منافس يضم عناصر مميزة في مختلف الخطوط، مؤكدًا أن كوت ديفوار نجحت في فرض أسلوبها والخروج بانتصار مهم في بداية المشوار.

وتحدث المدرب الإيفواري عن المواجهة المقبلة أمام ألمانيا، مشيرًا إلى أنها ستكون اختبارًا صعبًا أمام أحد أقوى المنتخبات في البطولة، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الألماني على كوراساو بنتيجة 7-1 في الجولة الأولى.

واختتم فاي تصريحاته بالتأكيد على أن هدف كوت ديفوار لا يقتصر على تحقيق نتائج جيدة فقط، بل يتمثل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا، موضحًا أن الفريق سيدخل مواجهة ألمانيا بشعار الفوز ومواصلة المشوار الناجح في البطولة.

إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار كوت ديفوار كاس العالم كأس العالم مونديال 2026

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