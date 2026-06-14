إصابة مدافع فرنسا تثير الشكوك قبل مواجهة السنغال

كشفت تقارير صحفية، عن إصابة ويليام ساليبا، مدافع آرسنال ومنتخب فرنسا، وشكوك حول مشاركته مع الديوك في افتتاحية كأس العالم.

ويفضل ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ثنائية كوناتي وساليبا في الدفاع.

ووفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية فإن ساليبا لايزال يعاني من إصابة تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باري سان جيرمان.

ثنائية منتخب فرنسا

ومنذ وصول المنتخب الفرنسي إلى بوسطن خضع ساليبا لبرنامج راحة وعلاج فردى تحت إشراف الطاقم الطبى ورغم انه من المفترض أن يكون جاهزا لمواجهة السنغال إلا أن ديشامب مازال يفاضل بين وبين كوناتي.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم.