ريال مدريد يخطف صفقة جديدة من أتلتيكو.. تفاصيل

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد بات مسألة وقت فقط.

ووفقا لـ"ذا أثليتك"، تم الاتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على الانتقال مقابل 60 مليون يورو، بواقع 55 مليون ثابتة + 5 ملايين كمتغيرات.

كما أوضح رومانو أن جميع الأطراف توصلت إلى اتفاق شفهي كامل، سواء بين الناديين أو مع اللاعب نفسه.

وأشار إلى أن الظهير الأيسر الإسباني يعد الخيار المفضل للمدرب جوزيه مورينيو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال الموسم المقبل.

صفقة ريال مدريد

واختتم رومانو، إن كوكوريا سيغادر تشيلسي بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، لينضم إلى النادي الملكي.