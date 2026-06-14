لـ 4 مواسم.. ريال مدريد يدعم فريق السيدات بصفقة برتغالية قوية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع لاعبة الوسط البرتغالية أندريا جاسينتو، قادمة من صفوف ريال سوسيداد، في صفقة جديدة لتدعيم فريق السيدات بلاعبة تمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الملكي عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن جاسينتو وقعت عقدًا يمتد لمدة 4 مواسم، بداية من الأول من يوليو المقبل وحتى 30 يونيو 2030، على أن تنضم إلى الفريق مع انطلاق الموسم الجديد.

اللاعبة البرتغالية

وتعد اللاعبة البرتغالية، صاحبة الـ24 عامًا، من العناصر البارزة في مركز خط الوسط، كما أنها تمثل منتخب البرتغال بشكل منتظم، وتمتلك خبرات كبيرة اكتسبتها خلال مشوارها في الكرة الإسبانية.

وقضت أندريا جاسينتو آخر 4 مواسم بقميص ريال سوسيداد، حيث كانت أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق، ونجحت في تقديم مستويات مميزة جعلتها محط اهتمام عدد من الأندية، قبل أن يحسم ريال مدريد التعاقد معها.

مسيرة احترافية

وبدأت اللاعبة مسيرتها الاحترافية مع سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، وحققت معه عدة ألقاب، أبرزها كأس البرتغال وكأس السوبر، قبل خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني عبر بوابة ريال سوسيداد.

وتأتي صفقة جاسينتو ضمن خطة ريال مدريد لتقوية صفوف فريق السيدات، من خلال ضم لاعبات يمتلكن الخبرة والجودة الفنية للمنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة.