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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الصيادلة: مصر تنتج 4 مليارات عبوة دواء سنويا وتصدر بـ1.5 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور محمد الهم، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر أسواق الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط، مدعومًا ببنية صناعية قوية وقدرات إنتاجية متنامية جعلته يحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي.

وأوضح الهم، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن مصر تحتل المرتبة الـ26 عالميًا من حيث حجم سوق الدواء، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية تنتج نحو 4 مليارات عبوة دوائية سنويًا، فيما تبلغ قيمة صادرات القطاع نحو 1.5 مليار دولار سنويًا إلى العديد من الأسواق الخارجية.

وأضاف: عايزين من الطبيب إنه يحط أكتر من نوع دواء في الروشته للتسهيل على المريض، وصناعة الدواء بتعتمد على قاعدة صناعية فيها 170 مصنعا للأدوية، و120 مصنعا للمستحضرات الطبية.

وأشار رئيس شعبة الصيادلة إلى أن هيئة الدواء المصرية تؤدي دورًا محوريًا في ضمان توافر الأدوية، من خلال توفير احتياجات المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي، إلى جانب العمل على إتاحة مختلف الأصناف الدوائية للمواطنين.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في دعم منظومة الإمداد الدوائي، والمساهمة في توفير الأدوية داخل الصيدليات والحفاظ على استقرار السوق.

الصيادلة الدواء المصري أسواق الدواء

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