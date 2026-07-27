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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم المؤبد على صيدلي بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أيدت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، حكم السجن المؤبد الصادر بحق طبيب صيدلي، بعد إدانته بحيازة عقاقير مخدرة وأدوية محظور تداولها بقصد الاتجار، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 15644 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4474 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق عندما احالت النيابة العامة المتهم محمد. ص. إ. س، 49 عامًا، ويعمل طبيبًا صيدليًا، ويقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة عقار الترامادول بقصد الاتجار، إلى جانب تعاطي المواد المخدرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حاز كميات من العقاقير المخدرة والأقراص غير المصرح بتداولها من الهيئة المصرية للدواء، من بينها أقراص تستخدم في الإجهاض، داخل الصيدلية والمخزن الخاصين به، وكان يقوم ببيعها لعملائه بقصد الاتجار، كما ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على المضبوطات محل الاتهام.

 وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد، قبل أن تؤيد محكمة الجنايات المستأنفة الحكم، ليصبح نهائيًا من محكمة الاستئناف.

الشرقية بمحافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة عقاقير مخدرة

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