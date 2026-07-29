أعشاب طبيعية تساعد في التخلص من الطفيليات

تعد الطفيليات من الكائنات الخطيرة جدا والتى تتسبب في الإصابة بعدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يساعد الشيح على التخلص من الطفيليات.



يستخدم نبات الشيح للقضاء على الديدان المعوية، بما في ذلك الديدان الدبوسية والديدان الأسطوانية والديدان الشريطية.

وتُعدّ الديدان الدبوسية أكثر أنواع العدوى الطفيلية شيوعًا في الولايات المتحدة، إذ تنقل بيضها مباشرةً من شخص لآخر أما الديدان الأسطوانية، أو الديدان الخيطية، فهي طفيليات تُصيب أمعاء الإنسان أيضًا، بينما تُعدّ الديدان الشريطية ديدانًا طويلة ومسطحة تُصيب أمعاء الحيوانات والبشر.

وأشارت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2018 ونُشرت في مجلة علم الديدان إلى أن الشيح تسبب في شلل الديدان وموتها وتغيرات في بنيتها الدقيقة.

وأظهرت دراسة أجريت في السويد أنه لأغراض التخلص من الديدان في حيوانات المزرعة، يُعتقد أن مزيجًا من الشيح والعرعر والهندباء والبابونج الشائع له خصائص مضادة للطفيليات.

هذه من بين الأسباب التي تدعو إلى شرب شاي الشيح إذا كنت تعاني من دودة معوية.