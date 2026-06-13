بيبي يفتح ملفات ريال مدريد ويشيد بكوناتي ويحسم موقفه من انضمام برناردو سيلفا

تحدث البرتغالي بيبي، نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، عن عدد من الملفات الخاصة بالنادي الملكي، خلال مشاركته في مباراة أساطير ريال مدريد وإنتر ميلان، والتي أقيمت اليوم السبت.

وأكد بيبي ثقته في قدرة ريال مدريد على استعادة أمجاده والعودة مجددًا إلى منصات التتويج، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي يملك دائمًا المقومات التي تساعده على المنافسة وحصد البطولات.

وقال مدافع ريال مدريد السابق: "ريال مدريد سيفوز بالألقاب مرة أخرى، أنا متأكد من ذلك".

برناردو سيلفا وريال مدريد

وتطرق بيبي إلى الأنباء التي تربط مواطنه البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال بيبي: "دون شك هو لاعب موهوب للغاية، صحيح أنه لاعب حر، ولست متأكدًا من إمكانية حدوث الصفقة، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز دائمًا يعرف ما هو الأفضل للفريق".

إشادة بمدافع الميرينجي الجديد

كما أبدى بيبي إعجابه بالمدافع الجديد لريال مدريد إبراهيما كوناتي، مؤكدًا أنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة بقميص النادي الملكي.

وأضاف: "أنا معجب حقًا بكوناتي، وأتمنى أن يكون أفضل مني، سيكون ذلك دليلًا على أن الأمور تسير بشكل صحيح هنا في ريال مدريد، وأننا نحقق الألقاب، وهذا ما أتمناه".

حقيقة انضمامه لجهاز مورينيو

وعن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى الجهاز الفني للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أوضح بيبي أن هذه الأخبار لا تتعدى كونها مجرد تكهنات.

وقال: "كل ما يُقال مجرد تكهنات، استيقظت ذات صباح وأنا أتساءل عما يحدث، لأنني لم أسمع أي شيء بشأن ذلك".