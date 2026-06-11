رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2029، ليبدأ ولاية ثانية على رأس القيادة الفنية للنادي الملكي.



وأكد ريال مدريد، في بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز وافق خلال اجتماعه المنعقد اليوم على تعيين مورينيو مدربًا للفريق، على أن يتولى مهامه رسميًا اعتبارًا من 13 يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.



ويعود مورينيو إلى سانتياجو برنابيو بعد أكثر من عقد من رحيله، حيث سبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق خلال تلك الفترة ثلاثة ألقاب تمثلت في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما قاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية.



وكشفت التقارير أن إدارة ريال مدريد قامت بتفعيل الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي مع بنفيكا، والبالغ 15 مليون يورو، لإتمام التعاقد معه عقب انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي.



ويأمل ريال مدريد أن يقود مورينيو الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، بعد موسمين متتاليين لم ينجح خلالهما النادي في حصد أي بطولة.