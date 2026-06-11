الفراعنة بالمونديال .. الجميع سعيد في حضرة الملك المصري محمد صلاح

خطف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الأنظار خلال تواجد بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما حرصت أعداد كبيرة من الجماهير على استقباله والتقاط الصور التذكارية معه.

ورصدت الكاميرات أجواءً مميزة سيطرت على تواجد النجم المصري، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل وخارج الوطن العربي، حيث تفاعل المشجعون مع صلاح الذي لم يتردد في تحية الجماهير وتلبية طلباتهم.

ويعيش منتخب مصر حالة من التركيز والحماس قبل انطلاق مشواره في البطولة، وسط آمال كبيرة في تقديم أداء قوي يعكس تطور الكرة المصرية على الساحة العالمية.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يترقب فيه الجمهور المصري ظهورًا مميزًا لمحمد صلاح ورفاقه، من أجل تحقيق بداية إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.