تحرك سريع بـ منتخب مصر بشأن قوانين التحكيم الجديدة في كأس العالم

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على تخصيص محاضرة للاعبين من أجل شرح أبرز التعديلات والقوانين التحكيمية الجديدة، التي سيجري تطبيقها خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، بهدف تعريف اللاعبين بكافة المستجدات وتجنب الوقوع في أي مخالفات خلال المباريات.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 اليوم الخميس، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو الجاري ضمن الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى 19 يوليو المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير للنسخة الأكبر في تاريخ المونديال، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو نظام المنافسة الجديد.