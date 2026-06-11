الكاميرون في الصدارة.. تعرف على أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في تاريخ كأس العالم

تواصل المنتخبات الإفريقية كتابة تاريخها في بطولة كأس العالم، حيث تتصدر الكاميرون قائمة أكثر منتخبات القارة السمراء مشاركة في المونديال برصيد 8 مشاركات، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز ممثلي إفريقيا على الساحة العالمية.

ويأتي المنتخبان المغربي والتونسي في المركز الثاني بـ7 مشاركات لكل منهما، بينما تحتل نيجيريا المركز الثالث بعدما سجلت 6 مشاركات في البطولة.

وتتقاسم الجزائر وغانا المركز الرابع برصيد 5 مشاركات لكل منتخب، فيما تضم قائمة المنتخبات التي شاركت 4 مرات كلًا من مصر، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وساحل العاج.

وجاء ترتيب أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في كأس العالم كالتالي:

الكاميرون: 8 مشاركات.

المغرب: 7 مشاركات.

تونس: 7 مشاركات.

نيجيريا: 6 مشاركات.

الجزائر: 5 مشاركات.

غانا: 5 مشاركات.

مصر: 4 مشاركات.

جنوب إفريقيا: 4 مشاركات.

السنغال: 4 مشاركات.

ساحل العاج: 4 مشاركات.

ويظل الإنجاز التاريخي الأبرز للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم مسجلًا باسم المنتخب المغربي، الذي حقق المركز الرابع في مونديال قطر 2022، ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ البطولة.