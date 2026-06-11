مدرب المغرب: سنواجه البرازيل بعقلية الانتصار وطموحنا الذهاب بعيدا في كأس العالم

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن "أسود الأطلس" يمتلكون الإمكانيات التي تؤهلهم لمنافسة أقوى المنتخبات العالمية، مشددًا على أن مواجهة البرازيل في كأس العالم 2026 ستكون بعقلية الفوز مع كامل الاحترام للمنافس.

وأوضح وهبي أن المنتخب المغربي لم يحضر إلى البطولة من أجل المشاركة فقط، بل يطمح لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على التأهل، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم أهداف كبيرة في النسخة الحالية من المونديال.

وأضاف المدرب المغربي أن احترام منتخب البرازيل لا يمنع السعي لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وأن الفريق سيبذل أقصى ما لديه للخروج بنتيجة تليق بطموحات الجماهير المغربية.

وأشار وهبي إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه، مؤكدًا أنهم يتمتعون بروح قتالية عالية وإصرار على تقديم أفضل ما لديهم، كما يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة وإسعاد الجماهير التي تساند المنتخب في مختلف أنحاء العالم.