تقارير تونسية: أهلي طرابلس يتوصل لاتفاق مع إبراهيم ماييلي لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن توصل نادي أهلي طرابلس الليبي إلى اتفاق مع المهاجم الدولي الكونغولي إبراهيم ماييلي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع "نسمة سبور"، فإن إدارة أهلي طرابلس أنهت المفاوضات مع اللاعب، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية للإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي تحرك النادي الليبي في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للموسم الجديد، حيث يعد ماييلي من أبرز المهاجمين في الكرة الإفريقية بفضل إمكاناته الفنية وخبراته الدولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التفاصيل النهائية للصفقة عقب الانتهاء من الجوانب الإدارية والتعاقدية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف أهلي طرابلس.