بالترددات.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم

تنطلق خلال ساعات منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام للمرة الأولى في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة استثنائية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة الحدث الكروي الأبرز عالميًا.

وأعلنت شبكة beIN Sports عن إذاعة عدد من مباريات البطولة عبر قناتها المفتوحة، حيث بدأت البث المجاني بالمباراة الافتتاحية للمونديال.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات:

التردد: 11054/11055

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

كما تقدم القناتان النمساويتان ORF وServusTV تغطية مميزة لمنافسات كأس العالم من خلال إستوديوهات تحليلية متطورة، مع تقاسم بث مباريات البطولة بالتساوي.

ترددات القنوات النمساوية:

Servus TV HD: Astra 19°E – 11303 H – 21998

ORF 1 HD: Astra 19°E – 11303 H – 21998

ORF SPORT+ HD: Astra 19°E – 11273 H – 22001

وتنقل أيضًا القناة الجزائرية الأرضية عددًا من مباريات البطولة عبر تردد:

11680

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

وفي ألمانيا، أعلنت قناتا ZDF HD وDAS ERSTE HD إذاعة عدد كبير من مباريات كأس العالم مجانًا، من بينها المباراة الافتتاحية وحتى أبرز مواجهات البطولة.

ترددات القنوات الألمانية:

ZDF HD: Astra 19°E – 11362 H – 22000

DAS ERSTE HD: Astra 19°E – 11494 H – 22000

كما أعلنت قناة Sporty TV حصولها على حقوق بث 34 مباراة من بطولة كأس العالم 2026 عبر شاشتها المفتوحة في عدد من الدول الإفريقية، لتمنح الجماهير فرصة متابعة جانب كبير من منافسات البطولة مجانًا.