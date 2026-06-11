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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حافلة منتخب جنوب أفريقيا تتوجه إلى استاد أزتيكا لخوض افتتاح كأس العالم أمام المكسيك

حافلة منتخب جنوب إفريقيا
حافلة منتخب جنوب إفريقيا
إسلام مقلد

توجهت حافلة منتخب جنوب أفريقيا إلى ملعب "أزتيكا" في مدينة مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

مباراة الافتتاح

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء اليوم الخميس إلى ملعب "أزتيكا" في مدينة مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا.

 

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 

وتنطلق اليوم منافسات النسخة رقم 23 لبطولة كأس العالم، وهي نسخة استثنائية بكل المقاييس، حيث تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما يسجل العرب ظهورا مميزا بتواجد ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى أيضا.

اللقاء الافتتاحي لنسخة المونديال عام 2010

المباراة الافتتاحية اليوم تعيد إلى الأذهان اللقاء الافتتاحي لنسخة المونديال عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، حيث جمع أيضا بين منتخبي جنوب أفريقيا والمكسيك، وانتهى بالتعادل بهدف لمثله في جوهانسبرج.

ويتواجد المنتخبان المكسيكي والجنوب إفريقي في المجموعة الأولى لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي "كوريا الجنوبية والتشيك".

ويعول المنتخب المكسيكي - صاحب الأرض - على الدعم الجماهيري الكبير من أجل تحقيق انطلاقة مثالية تعزز حظوظه في العبور إلى الدور الثاني، فيما يتطلع منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم عبر بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

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