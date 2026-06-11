كأس العالم 2026 ينطلق من أزتيكا .. المكسيك وجنوب أفريقيا في مواجهة تاريخية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الخميس إلى ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تنطلق منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة تجمع بين منتخب المكسيك ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، في افتتاح النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط ترقب كبير لانطلاق الحدث العالمي.

ملعب أزتيكا يفتح أبوابه لليلة تاريخية

ويستعد أكثر من 80 ألف مشجع لحضور المباراة الافتتاحية على أرضية ملعب أزتيكا، أحد أكثر الملاعب ارتباطًا بتاريخ كأس العالم، حيث سبق أن شهد لحظات تاريخية خلال نسخة 1986.

وسجل الملعب أرقامًا قياسية في الحضور الجماهيري، بعدما تجاوز عدد الجماهير 114 ألف متفرج في مباراتي المكسيك أمام باراجواي، والأرجنتين أمام ألمانيا الغربية في نهائي البطولة.

جيلبرتو مورا.. أصغر لاعب ينتظر كتابة التاريخ

وتتجه الأنظار خلال المباراة إلى الموهبة المكسيكية الصاعدة جيلبرتو مورا، الذي أصبح أصغر لاعب في قائمة المشاركين بـ كأس العالم 2026.

وفي حال مشاركته أمام جنوب أفريقيا، سيدخل مورا التاريخ بعدما يصبح سادس أصغر لاعب يخوض مباراة في كأس العالم بعمر 17 عامًا و240 يومًا، وفقًا لإحصائيات شبكة "سكواكا".

وسينضم اللاعب إلى قائمة أساطير الكرة الذين بدأوا مشوارهم المونديالي في سن صغيرة، وعلى رأسهم النجم البرازيلي بيليه، صاحب الرقم القياسي كأصغر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم.

أوتشوا أمام فرصة إنجاز غير مسبوق

كما قد تشهد مواجهة الافتتاح رقمًا تاريخيًا للحارس المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا، الذي يملك فرصة أن يصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

ورغم عدم ضمان مشاركته أساسيًا، فإن ظهوره في اللقاء سيمنحه أفضلية تاريخية على نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين يستعدان أيضًا للمشاركة في النسخة السادسة من المونديال.

المكسيك تبحث عن انطلاقة قوية على أرضها

ويدخل منتخب المكسيك البطولة بطموحات كبيرة، خاصة أنه أصبح أول منتخب يستضيف كأس العالم 3 مرات في التاريخ بعد نسختي 1970 و1986.

ويخوض "إل تري" مشاركته رقم 18 في كأس العالم، ليعادل خامس أكثر المنتخبات ظهورًا في تاريخ البطولة، بينما يسعى المدرب خافيير أجيري لقيادة الفريق لكسر عقدة الوصول إلى دور الثمانية، التي تطارده منذ مونديال 1986.

ويمتلك المنتخب المكسيكي سجلًا مميزًا في المباريات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات افتتاحية بكأس العالم، محققًا الفوز في 5 مواجهات.

كما يمنح التاريخ أصحاب الأرض أفضلية كبيرة، إذ خسر منتخب مستضيف مباراته الافتتاحية في كأس العالم مرة واحدة فقط، عندما سقطت قطر أمام الإكوادور في افتتاح نسخة 2022.

جنوب أفريقيا تعود بعد 16 عامًا من الغياب

على الجانب الآخر، يعود منتخب جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 16 عامًا، منذ استضافته نسخة 2010.

وشارك منتخب "بافانا بافانا" في 3 نسخ مونديالية سابقة أعوام 1998 و2002 و2010، لكنه لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، وهو ما يجعله يبحث عن بداية قوية أمام أصحاب الأرض.

ويأمل المنتخب الجنوب أفريقي في تحقيق مفاجأة مبكرة وتعزيز فرصه في التأهل من المجموعة التي تضم أيضًا كوريا الجنوبية والتشيك.

أرقام قياسية تنتظر المدربين

ولا تقتصر الأرقام التاريخية على اللاعبين فقط، حيث يستعد البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، لدخول تاريخ كأس العالم كأكبر مدرب يقود مباراة في البطولة بعمر 74 عامًا.

لكن الرقم القياسي سيكون مهددًا بعد ساعات قليلة، بعدما يقود مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، ليصبح أكبر منه سنًا بنحو 7 أشهر.

كما يستعد المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات لتحطيم الرقم مجددًا، عندما يقود منتخب كوراساو أمام ألمانيا بعمر 78 عامًا، ليصبح أكبر مدرب يقف على خط التماس في تاريخ كأس العالم.

وتفتح مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا الباب أمام نسخة استثنائية من البطولة، تجمع بين المنافسة الكروية والأرقام القياسية واللحظات التاريخية منذ صافرة البداية.