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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المكسيك ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة في كأس العالم 2026

المكسيك وجنوب إفريقيا
المكسيك وجنوب إفريقيا
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حصري

ومن المقرر أن تنقل شبكة beIN Sports كافة مباريات كأس العالم الـ 104 مباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للمونديال.

تشكيل منتخب المكسيك المتوقع

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

الدفاع: خيسوس جاياردو - جون فاسكيز - سيزار مونتيس - رييس.

الوسط: إيريك جوتيريز - إريك ليرة - ألفارو فيدالجو.

الهجوم: خوليان كينيونيس - راؤول خيمينيز - روبرتو ألفارادو.

تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيم أوكون- مبكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيثول - ثالينتي مباثا.

الهجوم: تشيبانج موريمي - لايلي فوستر - أوزوين أبوليس.

المكسيك جنوب إفريقيا كأس العالم 2026 المكسيك وجنوب إفريقيا منتخب المكسيك

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