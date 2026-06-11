شوبير يثير الجدل بسؤال: من يحصد لقب كأس العالم هذا العام؟

تحدث الإعلامي أحمد شوبير إن الليلة تشهد انطلاق واحدة من أهم اللحظات في تاريخ كرة القدم، مع بداية صفحة جديدة من المنافسات العالمية التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وأضاف شوبير أن بطولة كأس العالم دائمًا ما تحمل معها الإثارة والتشويق واللحظات التاريخية التي لا تُنسى، مؤكدًا أن الجماهير على موعد مع نسخة استثنائية مليئة بالتحديات والصراعات القوية بين المنتخبات.





وتساءل شوبير عن توقعات الجمهور لبطل النسخة الحالية، في إشارة إلى حجم المنافسة الكبير وصعوبة التكهن بهوية المتوج باللقب، داعيًا المتابعين لمشاركة آرائهم حول المنتخب الأقرب لحصد اللقب العالمي





واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب جامعة جوانزاجا، بمدينة سبوكين بأمريكا، استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

أقيم المران بالكامل، وسط حضور للجماهير من مدينة سبوكين وعدد من الجالية المصرية، والتي تفاعلت مع المنتخب، حيث يمنح فيفا الجماهير حق حضور مران للمنتخب، قبل كل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم.

وبدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة، وتسديد على المرمى.

كما حرص الجهاز الفني واللاعبون، عقب نهاية المران على تحية الجماهير، المتواجدة لمتابعة المنتخب الوطني، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وحضر مران المنتخب، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في امريكا، وحمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.